Zwei wie Pech und Schwefel
98 Min.Ab 12
Die beiden Automechaniker Ben und Kid sind unzertrennliche Freunde - beim Autorennen sind sie jedoch erbitterte Konkurrenten. Nach einem turbulenten Wettrennen kommen beide gleichzeitig über die Ziellinie und müssen sich den Gewinn, einen roten Buggy, nun teilen. Doch bevor sie sich an dem schönen Auto erfreuen können, wird es von einer Schlägertruppe restlos demoliert. Zeit für Ben und Kid, die Bande mal gründlich aufzumischen ...
Genre:Comedy, Action
Produktion:IT, 1973
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOBIS Filmkunst GmbH & Co. Verleih KG