Zwei Wochen Chef

Die Boutique der Verkäuferin Sara soll geschlossen werden. Dagegen will sie vorgehen und "denen da oben in der Vorstandsetage" mal kräftig die Meinung sagen. Als es ihr gelingt, in die Chefetage vorzudringen, wird sie mit einem neuen Vorstandsmitglied verwechselt. Nach kurzem Schrecken begreift sie, welche ungeahnten Möglichkeiten sich ihr bieten: Sie könnte die Jobs ihrer Kollegen retten und frischen Wind in den Konzern bringen. Mit Feuereifer macht sie sich an ihr Vorhaben ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH