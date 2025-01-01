Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwei Zivis zum Knutschen

Zwischen Benjamin und Rocky gibt es kaum Gemeinsamkeiten - außer, dass beide den Wehrdienst verweigern. Als sie dann auch noch gemeinsam im Altenheim Marienstift als Zivis anfangen, sind beide wenig begeistert. Während Benjamin ehrliches Engagement zeigt, macht Rocky nur Dienst nach Vorschrift. Dass sich beide in die zauberhafte Krankenschwester Ellen verlieben, macht das Arbeiten nicht leichter. Und dann decken sie auch noch einen perfiden Plan von Chefarzt Dr. Müller auf ...

Genre:
Comedy
Produktion:
de, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Seven.One Entertainment Group GmbH