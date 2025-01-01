Zweiter Weltkrieg – Stalingrad Mythos einer Schlacht
Zweiter Weltkrieg – Stalingrad Mythos einer Schlacht
Im Jahr 1942 marschiert die deutsche Kompanie des Offiziers Hans von Witzland in Stalingrad ein. Hitler will Stalingrad noch vor dem Winter einnehmen lassen, hat allerdings die Rote Armee unterschätzt. Denn die Russen drängen, trotz großer Verluste, die Deutschen langsam aber sicher zurück. Der überaus harte Winter führt zum Hunger- und Kältetod zahlreicher Nationalsozialisten. Für die Soldaten Fritz, Hans, Rollo und GeGe beginnt mit dem Einmarsch in Stalingrad ihr persönlicher Albtraum.
Genre:Krieg, Historisches Drama
