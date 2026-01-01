Zwillingsküsse schmecken besser
92 Min.Ab 6
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Zwillingsküsse schmecken besser
Der gestresste Millionär Maximilian steht eines Tages unvermittelt seinem Zwillingsbruder Lukas gegenüber, der als Müllmann arbeitet und davon träumt, sein eigener Chef zu sein. Die Umstände sind schnell geklärt: Die beiden wurden 1962 vor einem Berliner Kinderheim ausgesetzt - Lukas landete bei den Kunzes, Maximilian wurde von den reichen Falkenbachs adoptiert. Als der erste Schreck überwunden ist, tüfteln die beiden an einer Idee - Rollentausch für vier Wochen ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© U5 Filmproduktion GmbH & Co. Herstellung und Vertrieb KG