Zwischen Himmel und Unglück: Die Analyse tödlicher Flugkatastrophen
Zwischen Himmel und Unglück: Die Analyse tödlicher Flugkatastrophen
Am 6. Juli 2013 touchierte eine Maschine der südkoreanischen Asiana Airlines beim Anflug auf San Francisco die Uferbefestigung, was zu einem dramatischen Unfall führte: Das Heck des Flugzeugs wurde abgerissen und ein Feuer brach aus, bei dem drei Kinder starben und viele Passagiere verletzt wurden. Die automatischen Sicherheitssysteme versagten. „Aircrash Confidential“ untersucht die Ursachen des Unglücks, vergleicht es mit dem Absturz einer peruanischen Maschine 1996 und einem weiteren Vorfall von 2011, als eine kanadische First-Air-Maschine aufgrund eines versehentlich abgeschalteten Autopiloten abstürzte. Zusätzlich wird der verheerende Absturz eines Airbus der Air France bei einer Flugschau 1988 betrachtet, bei dem die Flughöhe erheblich unter der geplanten Höhe lag. Dies wird in Zusammenhang mit ähnlichen Katastrophen analysiert, wie dem Absturz einer DC9 in West Virginia 1970 und dem einer American-Airlines-Maschine in Kolumbien 1995, bei denen eine Verkettung von Fehlern zu den Unglücken führte. „Aircrash Confidential“ blickt auf die zum Teil dramatischen Untersuchungen, die immer dann anstehen, wenn es im Luftverkehr zu einer Katastrophe gekommen ist. In ausführlichen Interviews mit den Ermittlern, Berichten von Überlebenden und Augenzeugen sowie hochwertig inszenierten Spielszenen zeichnet die Serie nach, wie es zu einigen der schwersten Unglücke in der Geschichte der Luftfahrt kommen konnte.