Zwischen Illegal & Moral: Mit "Containern" gegen Lebensmittelverschwendung
15 Min.Ab 12
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Zwischen Illegal & Moral: Mit "Containern" gegen Lebensmittelverschwendung
Mehrere Hundert Kilo Nahrung nimmt der Bundesbürger im Jahr zu sich, gute 80 Kilo wirft er weg – obwohl mehr als die Hälfte davon durchaus noch genießbar wäre. Ganze Obst-Stiegen oder Brotlaibe werden von Supermärkten entsorgt, weil eine Frucht angeschimmelt ist oder Backwerk leicht angetrocknet ist. Ware, die nicht mehr frisch aussieht, wird aussortiert und landet ebenfalls im Müll. Wie wir mit Essen umgehen, schreit zum Himmel – finden immer mehr Menschen in Deutschland und tauchen deshalb ab – in die Tonne. Mülltaucher haben sich längst zu einer Bewegung formiert, die vorleben will, dass man Gutes auch im Abfall findet. David und Alex "containern" ebenfalls regelmäßig. Focus TV hat die beiden dabei begleitet.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71