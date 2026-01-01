Zwischen Mythos & Mysterium: Auf der Suche nach dem Bernsteinzimmer
Seit 1944 ist das Bernsteinzimmer verschollen. Nur ein paar alte Fotos und winzige Bruchstücke sind von dem ehemaligen Meisterwerk barocker Schnitzkunst geblieben. Als Geschenk des preußischen Königs an den russischen Zaren wurde es in dessen Sommerresidenz bei Sankt Petersburg aufgebaut und von den Deutschen in den 1940er-Jahren geraubt und nach Königsberg verschleppt. Dort stellten die Deutschen ihre Beute öffentlich aus und ließen es kurz vor der Bombardierung der Stadt in Kisten verpacken. Seitdem fehlt davon jede Spur. Dutzende Glücksritter suchen in vielen Ländern das sogenannte achte Weltwunder, doch ohne Erfolg. Wahrscheinlich ist das Bernsteinzimmer aber in den letzten Kriegstagen verbrannt. Focus TV hat 2003 mit den letzten Zeugen gesprochen und bislang unbekannte Hinweise auf seine Zerstörung entdeckt. Unterdessen wurde in Sankt Petersburg ein Nachbau des legendären Schatzes fertiggestellt. Vor der glanzvollen Eröffnung am 31. Mai 2003 hat Focus TV die Abschlussarbeiten der Bernsteinschnitzer begleitet und den prächtigen Raum im Zarenschloß besichtigt. Focus TV Classics vom 02.06.2003.