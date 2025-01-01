Teilnahmebedingungen Verlosung
Veranstalter der Verlosung ist die Joyn GmbH, Ridlerstraße 57, 80339 München. Die Verlosung wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist allein die Joyn GmbH.
Geschlechtsbezogene Formulierungen werden ohne jede Diskriminierungsabsicht verwendet und gelten für alle Geschlechter gleichermaßen.
§ 1 Verlosung
(1) Die Verlosung findet in der Zeit vom 20.11.2023 bis 22.11.2023 statt. Die Teilnahme ist kostenlos.
(2) Auf dem Instagram Account des Streaming Anbieters Joyn findet sich ein Post zur Verlosung von 2x2 Tickets zu The Great Fight Night im PSD Bank Dome in Düsseldorf (Standort: DEG-Platz 1, Theodorstraße 281, 40472 Düsseldorf) für den 25.11.2023. Um an der Verlosung teilnehmen zu können, muss der Teilnehmer den Post vom 20.11.2023 liken, kommentieren (markiere eine Person, mit der du am liebsten zum Live Event gehen würdest) und in der Story teilen. Für etwaige Verzögerungen bei der Abgabe bzw. Übermittlung der Antwort und Teilnehmerdaten ist der Veranstalter nicht verantwortlich.
(3) Zur Verlosung stehen insgesamt vier Tickets (pro Teilnehmer jeweils zwei) für das Live Event in Düsseldorf am 25.11.2023 (Einlass ca. 16:00 Uhr). Eine Barauszahlung der Tickets oder eines etwaigen Ersatzes ist in keinem Falle möglich. Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann grundsätzlich nicht abgetreten werden. Der Verlosungsgewinn umfasst weder die Anreise noch Abreise bzw. die Kosten hierfür oder sonstige Kosten, die mit der Reise verbunden sind.
(4) Die Gewinner werden unter allen im Verlosungszeitraum übermittelten Kommentare entsprechend der Anzahl der zur Verfügung stehenden Gästelistenplätze nach Beendigung der Verlosung ermittelt. Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Jeder Gewinner erhält jeweils zwei Gästelistenplätze.
(5) Die Gewinner werden nach Beendigung der Verlosung per Direktnachricht bei Instagram benachrichtigt. Die Abwicklung der Ticketübergabe bzw. die genauen Details zum Ablauf erfolgen sodann im direkten Kontakt zwischen dem Gewinner und dem Veranstalter gemäß den vorliegenden Bedingungen. Der Veranstalter behält sich vor, die übermittelten Details im Nachhinein noch anzupassen.
(6) Der Gewinner kann auf der Instagram Seite des Veranstalters mit seinem Vornamen und dem ersten Buchstaben des Nachnamens veröffentlicht werden. Die Gewinner der Verlosung übertragen dem Veranstalter alle notwendigen Nutzungsrechte hierfür. Die öffentliche Bekanntgabe des Gewinners erfolgt ohne Gewähr. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb der Frist nach § 4, verfällt der Gewinn.
(7) Von diesem Verlosungsmechanismus abweichende Teilnahmemöglichkeiten, Teilnahmeregeln, Gewinnziehungen etc. werden dem Teilnehmer unmittelbar bei dem Post zur Verlosung erklärt. In einem solchen Fall gelten – soweit dort nicht anders beschrieben – ausschließlich diese abweichenden Regelungen.
§ 2 Teilnehmer
(1) Teilnahmeberechtigt an dieser Verlosung sind – soweit nicht anders angegeben - Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Minderjährige Personen unter 18 Jahren sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Gewinnausschüttung an Minderjährige, deren Teilnahme ausdrücklich ausgeschlossen ist, findet nicht statt.
(2) Die Teilnahme an der Verlosung sowie die Ausschüttung der Gewinne sind beschränkt auf Teilnehmer mit Meldeanschrift in Deutschland.
(3) Für die Richtigkeit der angegebenen Daten zur Teilnahme an der Verlosung (auch die hierzu relevanten Daten in dem entsprechenden Instagram-Konto des Teilnehmers) ist ausschließlich der Teilnehmer verantwortlich. Sämtliche Personenangaben müssen der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss von der Verlosung nach § 3 (4) erfolgen.
(4) Jeder Teilnehmer darf nur einmal an der Verlosung teilnehmen. Mehrfachteilnahmen sind ausgeschlossen. Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer im Falle einer Mehrfachteilnahme von der Verlosung gemäß § 3 (2) auszuschließen.
(5) Ein Anspruch auf Registrierung für die Verlosung oder die Teilnahme an der Verlosung besteht nicht.
§ 3 Ausschluss von der Verlosung
(1) Mitarbeiter und Angehörige der ProSiebenSat.1 Media SE und allen Tochtergesellschaften / Beteiligungen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter das Recht vor, Personen von der Verlosung auszuschließen und Gewinne nicht auszuschütten bzw. nachträglich abzuerkennen und zurückzufordern.
(3) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen Gewinne auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden.
(4) Ausgeschlossen ist auch, wer unwahre Angaben zu seiner Person macht oder mehrfach an dem Gewinnspiel teilnimmt.
§ 4 Verfall des Gewinns
Soweit in diesen Teilnahmebedingungen nicht anderweitig geregelt, ist der Gewinner verpflichtet, sich am selben Tag nach dem Absenden der Benachrichtigung zu melden und die Teilnahme zu bestätigen. Andernfalls verfällt der Anspruch auf den Gewinn. Soweit in diesen Teilnahmebedingungen nicht anderweitig geregelt, wird in diesen Fällen per Los ein neuer Gewinner ermittelt. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die Benachrichtigung aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, nicht erfolgen kann.
§ 5 Vorzeitige Beendigung der Verlosung
Der Veranstalter behält sich vor, die Verlosung zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht der Veranstalter insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/ oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann der Veranstalter von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.
§ 6 Datenschutz
Der Veranstalter gewährt im Rahmen der Verlosung den größtmöglichen datenschutzrechtlichen Standard und beachtet alle diesbezüglich einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Der Veranstalter wird keine personenbezogenen Daten unberechtigt an Dritte weiterleiten oder Adressdaten verkaufen. Der Veranstalter speichert die personenbezogenen Daten des Teilnehmers ausschließlich für die Dauer der Verlosung zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung der Verlosung und übermittelt diese zu dem vorgenannten Zweck an den jeweiligen Preissponsor oder an die den Preissponsor betreuende Agentur. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Verlosung zu dem vorgenannten Zweck ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
§ 7 Widerruf
Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf unter info@joyn.de die Löschung seiner Registrierungsdaten zu bewirken und somit von der Teilnahme an der Verlosung zurückzutreten.
§ 8 Haftung
(1) Der Veranstalter wird mit der Erfüllung bzw. Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt.
(2) Eine Schadensersatzpflicht des Veranstalters besteht nur, sofern der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Für die schuldhafte Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit einer natürlichen Person haftet der Veranstalter auch bei nur einfacher Fahrlässigkeit. Darüber hinaus haftet der Veranstalter auch für die nur einfach fahrlässige Verletzung einer Kardinalpflicht. Kardinalpflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung und die Erreichung des Vertragszwecks überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung ein Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf. Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten, bei Störungen der technischen Anlagen oder des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Nutzung der Applikation entstehen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
(3) Der Veranstalter haftet nicht für eigenständige Beiträge des Teilnehmers im Rahmen der Verlosung, die rechtswidrig sind, d.h. insbesondere Beleidigungen oder falsche Tatsachenbehauptungen enthalten oder gegen Schutzrechte des geistigen Eigentums verstoßen.
§ 9 Sonstiges
(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
(2) Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.
(3) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.
(4) Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit vom Veranstalter ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.