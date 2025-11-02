N24 Doku Live
N24 Doku Live
N24 Doku Live-TV online streamen auf Joyn
N24 Doku ist der erste reine Doku-Sender in Deutschland. Im September 2016 hat er den Betrieb im TV aufgenommen und sich auf Dokumentar- und Reportageformate fokussiert. Er ist ein Timeshift-Ableger des Nachrichtensenders WELT. Bis 14 Uhr sendet N24 Doku ein eigenständiges Programm, ehe sich die WELT-Sendeinhalte mit einer Stunde Zeitverzug anschließen. Aktuelle Nachrichten ergänzen das Programm.
N24 Doku: Die geballte Ladung Wissen
Am Vormittag werden unter anderem die folgenden Dokumentationen und Reportagen auf N24 Doku ausgestrahlt:
Strangest Things: Die Mystery-Serie zeigt die bedeutendsten und sagenumwobensten Schätze unserer Welt. Beispielsweise gibt es spannende Dokumentationen rund um die Habseligkeiten von Tutanchamun, den Bauplan für die Arche Noah oder einen rätselhaften Stein vom Mond.
Welt der Zukunft: Hier dreht sich alles rund um Technik und Wissen. Es gibt spannende Dokumentationen und Reportagen zu Fusionsenergien, Gezeitenenergien oder die Kunst, nachhaltig zu fliegen.
Tierische Jäger: In dieser tierischen Doku-Reihe werden einzigartige Aufnahmen von wilden Tieren gezeigt, die für Mensch und Tier gleichermaßen gefährlich wie faszinierend sind. Fachleute erzählen von ihren Erfahrungen und den neuesten Forschungen zu den gefährlichen Jägern.
Knochenjobs: Diese Doku-Reihe begleitet Menschen, die ihre Jobs nur unter größter körperlicher und geistiger Anstrengung erledigen können. Hier sind Muskelkraft und Köpfchen gleichermaßen gefragt.
Lost Places: Verlassene Geisterstädte, verwahrloste architektonische Meisterwerke und leerstehende Wohnkomplexe. Die Dokumentation zeigt, welche Geschichten und Geheimnisse hinter den maroden Mauern verborgen liegen.
Aus N24 wird WELT
2018, achtzehn Jahre nach der Gründung des Senders N24 und fünf Jahre nach dessen Übernahme durch den Axel Springer Konzern, wurde der Sender in WELT umbenannt. Im Gegensatz zu den WELT-Formaten bleibt der Beiname N24 im Namen von N24 Doku auch nach der Übernahme bestehen.
Mit N24 Doku Select bietet der Doku-Sender seine Dokumentationen und Reportagen auch online auf Abruf an - Oder du schaust jetzt das TV-Programm von N24 Doku auf Joyn. Jederzeit im Live-Stream, egal ob auf deinem TV oder unterwegs.