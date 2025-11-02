NDR Hamburg Live
NDR Live-TV online streamen auf Joyn
Der Norddeutsche Rundfunk ist die Landesrundfunkanstalt für Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Der Sitz des NDR ist Hamburg. Seit dem 1. April 1956 ist der NDR auf Sendung und ein Mitglied der ARD Sendeanstalten.
NDR Fernsehen und sein (langlebiges) Programm
Das NDR Fernsehen ist das regionale TV-Programm für den Norden Deutschlands. Der Sender produziert dabei vielfältige Programm-Highlights für ein breites Publikum.
Für Das Erste produziert der NDR unter anderem die zuschauerstarken Formate Anne Will, Großstadtrevier oder den Tatort mit Kommissar Finke. Besonders beliebt bei der jungen Zielgruppe sind die Pfefferkörner.
In deutscher Erstausstrahlung sind im Jahre 1972 die ersten Folgen der Sesamstraße im Fernsehprogramm vom Norddeutschen Rundfunk gelaufen.
Die für den NDR produzierten Sendungen, Dokumentationen und Filme zählen zu den am längsten laufenden Formaten im deutschen Fernsehen. Expeditionen ins Tierreich flimmert seit 1965 über die TV-Bildschirme, Pleiten, Pech und Pannen seit 1986. Das NDR-Original Der Tatortreiniger erfreute sich großer Beliebtheit. Für die bis 2017 ausgestrahlte Comedy-Serie mit Bjarne Mädel als eigenwilliger Spurenbeseitiger der Polizei erhielt der NDR 2012 den Deutschen Comedypreis. Ein Jahr später folgte der Grimme-Preis.
In Eigenproduktion entstehen auch die regionalen (Nachrichten)Sendungen Hamburg Journal, Nordmagazin, Hallo Niedersachsen und Schleswig-Holstein Magazin. Sie werden täglich um 19:30 Uhr ausgestrahlt. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen bei allen Formaten auf den aktuellen Geschehnissen in der Politik, Kultur und dem Sport. Auch Heimatgeschichten sind Teil der jeweiligen Sendung. Ergänzt werden die Themenblöcke durch individuelle Highlights.
So ist das Nordmagazin aus Mecklenburg-Vorpommern in Rubriken unterteilt. Beispielsweise werden Beiträge zu folgenden Themenschwerpunkten produziert:
Dorfgeschichten: Jeden Montag wird ein Dorf oder ein Ortsteil in Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt.
Gartentipp: Die Reihe wird von Frühling bis Frühherbst ausgestrahlt. Gartenspezialist Peter Rasch stellt seine nützlichsten Tricks vor.
Made in MV: Diese Rubrik stellt Gründer, Unternehmen und Produkte aus Mecklenburg-Vorpommern vor.
Das Magazin Hallo Niedersachsen lädt jeden Sonntag Gäste in das Studio ein. Mit diesen wird live zu aktuellen Themen gesprochen. Einmal im Monat wird zusätzlich Hallo Niedersachsen op Platt mit Vanessa Kossen ausgestrahlt. Im Schleswig-Holstein Magazin werden darüber hinaus die Menschen am Fernsehen regelmäßig in der Rubrik Fundstücke über Ausstellungsstücke mit historischem Wert aus den ortsansässigen Museen informiert.
