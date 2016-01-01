10 Winzer, Joachim Król und der Moissonnier
Joachim Król und Vincent Moissonnier begeben sich auf eine Entdeckungsreise in die landschaftlich schönsten Weinregionen Frankreichs. In der fünfteiligen Dokumentationsreihe erkunden sie die Geheimnisse der Weinherstellung von zehn ganz besonderen Winzern, die die besten Weine der Welt machen.
Genre:Mini-Serie, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2016 ZDF Enterprises