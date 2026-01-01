100 % Hotter - Make Me Over
1 StaffelAb 6
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100 % Hotter - Make Me Over
Wer Lust auf eine Typveränderung hat, die garantiert nicht in die Hose geht, der ist am besten bei den Style- und Beauty-Experten von "100% Hotter" aufgehoben. Die Profis wissen, wie sie das Beste aus ihren Kunden herauskitzeln, Vorzüge betonen und Unvorteilhaftes kaschieren - für mehr Selbstbewusstsein und ein breites zufriedenes Lächeln.
Genre:Mode/Fashion, Reality
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Fremantle Media Enterprises Ltd.