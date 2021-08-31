Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
110 Fahrrad-Cops im Einsatz

Episode 1

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 31.08.2021
Joyn Plus
Episode 1

Episode 1Jetzt ohne Werbung streamen

110 Fahrrad-Cops im Einsatz

Folge 1: Episode 1

90 Min.Folge vom 31.08.2021Ab 12

Sie setzen auf Muskeln statt auf Benzin: die Fahrrad-Cops. Da der Radverkehr weiter zunimmt, schicken immer mehr Städte ihre Ordnungshüter:innen auf Rädern und Pedelecs auf die Straße. Das Kamerateam begleitet Fahrrad-Staffeln aus Frankfurt am Main, Hamburg, Osnabrück und Mainz. Polizeioberkommissar Carsten und sein Kollege Christopher müssen sich mit einem Rotfahrer herumärgern - nicht der einzige Uneinsichtige, denn vielen sind die Verkehrsregeln vor allem eines: egal.

Alle Staffeln im Überblick

110 Fahrrad-Cops im Einsatz
SAT.1
110 Fahrrad-Cops im Einsatz

110 Fahrrad-Cops im Einsatz

Alle 1 Staffeln und Folgen