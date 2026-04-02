17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen
Folge vom 02.04.2026: Die Sendung vom 02.04.2026
24 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12
+++ Trauriger Fund: Anwohner entdeckt Babyleiche in Vahrendorf bei Rosengarten +++ Knallharter Rausschmiss: Insolventes Pflegeheim setzt Bewohner in Laatzen vor die Tür +++ Geweihte Öle: Rund 2.000 Gläubige feiern Chrisammesse im Hildesheimer Dom +++
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2025-2026: Sat.1 Norddeutschland GmbH & © Season 2025: SAT.1 Norddeutschland GmbH