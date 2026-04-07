17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen
Folge vom 07.04.2026: Die Sendung vom 07.04.2026
24 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
+++ Gesucht: Diese Männer sollen fünf Schießereien in Bremen verübt haben +++ Verzweifelt: Pflegekräfte aus Laatzen stehen ohne Lohn vor großen Sorgen +++ Durchtrainiert: Wir treffen die härteste Feuerwehrfrau der Welt in Hannover +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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