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17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen

Die Sendung vom 08.04.2026

SAT.1Folge vom 08.04.2026
Die Sendung vom 08.04.2026

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17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen

Folge vom 08.04.2026: Die Sendung vom 08.04.2026

24 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12

+++ Kein Kinderkram: Grundschule in Hannover nach Vandalismus geschlossen +++ Rettung der alten Dame: Bremens Horner Linde bekommt Hilfe von Spezialisten +++ Ströhens ganzer Stolz: Seltenes Wildesel-Baby erobert den Tierpark +++

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