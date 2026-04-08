17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen
Folge vom 08.04.2026: Die Sendung vom 08.04.2026
24 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12
+++ Kein Kinderkram: Grundschule in Hannover nach Vandalismus geschlossen +++ Rettung der alten Dame: Bremens Horner Linde bekommt Hilfe von Spezialisten +++ Ströhens ganzer Stolz: Seltenes Wildesel-Baby erobert den Tierpark +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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