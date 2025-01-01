20 Jahre Miniatur Wunderland
1 StaffelAb 0
20 Jahre Miniatur Wunderland
Das Miniatur Wunderland in Hamburg beherbergt die größte Modelleisenbahn der Welt und zählt zu den beliebtesten deutschen Sehenswürdigkeiten. Zum 20. Geburtstag der atemberaubenden Anlage blickt Kabel Eins gemeinsam mit den Gründern Frederik und Gerrit Braun hinter die Kulissen der Miniaturwelten. Prominente wie Atze Schröder, Tim Mälzer, DJ Bobo und Janine Kunze kommentieren die Highlights aus zwei Jahrzehnten und die aktuellen Herausforderungen.
Genre:Familie
Produktion:DE, 2021
Copyrights:© Kabel Eins