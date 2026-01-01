21 Jump Street
5 StaffelnAb 12
In der Bronx ermitteln junge Polizisten undercover in Schulen und Gangs, um Drogenringe und Waffenschieber aufzudecken. Der schmale Grat zwischen Gesetz und Verbrechen fordert seinen Tribut: Während sie tagsüber brisante Missionen meistern, kämpfen sie nachts mit persönlichen Problemen. Zuflucht bietet ihnen eine umfunktionierte Kirche in der Jump Street, die als geheimes Hauptquartier dient.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH