25 Jahre Galileo
1 StaffelAb 12
25 Jahre Galileo
Die Sendung "Das große Galiläum mit KI" stellt die Frage, in welchen Bereichen Künstliche Intelligenz den Menschen ersetzen wird. Außerdem ruft "Galileo" ein interaktives Schätzduell aus! Im interaktiven "Galileo"-Wissenswettkampf auf Joyn kann jede:r Fan gegen andere Zuschauer:innen antreten! Wer wird das "Galileo Top Brain" und gewinnt 25.000 Euro?
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben