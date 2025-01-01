4 BLONDES - Das Tagebuch der Luxusfrauen
Einiges haben diese vier Ladies gemeinsam: den Wohnsitz in Düsseldorf, eine Vorliebe für Luxus und die gemeinsamen Botox-Behandlungen. Aber vor allem sind sie blond! Die Rede ist von Nina Kristin (27), Jasna (22), Michaela (37) und Ines (47), die viele nur unter dem Namen "4 Blondes" kennen. Aber wie sind diese Frauen wirklich? In "4 BLONDES - Das Tagebuch der Luxusfrauen" gibt es einen ersten Einblick in das Leben der vier Frauen.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation