5 Freunde
5 Freunde
Die Kirrin Kids und Timmy der Hund folgen in den Fußstapfen ihrer Eltern. Sie have viele Fähigkeiten der originalen Fünf Freunde geerbt, und sind einigen ziemlich mysteriösen Kreaturen auf den Spuren. Sie kümmern sich um Entführungen, Zugunglücke und sogar einer Bande von Eis Schmugglern. Die neuen Fünf Freunde lassen nicht locker, bevor sie den Fall gelöst haben!
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Marathon Media