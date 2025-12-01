86 Eighty-Six
Folge 22: Shin
23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Nachdem sich Shin dem alles entscheidenden Kampf gegen Morpho gestellt hat, sieht er Ausschnitte seines Lebens an sich vorüberziehen. Als er wieder zu sich kommt, bemerkt er eine Angehörige der Armee San Magnolias vor sich. Beide wissen zunächst nicht, dass sie bereits viele Male Seite an Seite gekämpft haben.
Genre:Anime, Militär, Science Fiction
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
12
