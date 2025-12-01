Zum Inhalt springenBarrierefrei
86 Eighty-Six

Shin

Staffel 1Folge 22vom 01.12.2025
Shin

86 Eighty-Six

Folge 22: Shin

23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Nachdem sich Shin dem alles entscheidenden Kampf gegen Morpho gestellt hat, sieht er Ausschnitte seines Lebens an sich vorüberziehen. Als er wieder zu sich kommt, bemerkt er eine Angehörige der Armee San Magnolias vor sich. Beide wissen zunächst nicht, dass sie bereits viele Male Seite an Seite gekämpft haben.

