86 Eighty-Six

Handler One

ProSieben FUNStaffel 1Folge 23vom 01.12.2025
Handler One

86 Eighty-Six

Folge 23: Handler One

23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Die Nordlicht-Schwadron ist wohlbehalten in der Giad-Föderation angekommen. Gemeinsam mit den anderen Bewohnern genießen sie die friedliche Vorweihnachtszeit. Der Kampf gegen die Legion ist allerdings noch nicht gewonnen - und so bilden sie mit ihrer einstigen Kommandeurin Lena ein unschlagbares Team.

ProSieben FUN
