86 Eighty-Six
Folge 23: Handler One
23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Die Nordlicht-Schwadron ist wohlbehalten in der Giad-Föderation angekommen. Gemeinsam mit den anderen Bewohnern genießen sie die friedliche Vorweihnachtszeit. Der Kampf gegen die Legion ist allerdings noch nicht gewonnen - und so bilden sie mit ihrer einstigen Kommandeurin Lena ein unschlagbares Team.
Genre:Anime, Militär, Science Fiction
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
12
