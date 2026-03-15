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9-1-1 Notruf L.A.

KILLERVIRUS

ProSieben FUNStaffel 8Folge 14vom 15.03.2026
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9-1-1 Notruf L.A.

Folge 14: KILLERVIRUS

42 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

Bei ihrem neuesten Einsatz muss die Feuerwehr einen brennenden Bus löschen, in dem sich noch Fahrgäste befinden. Die Zeit drängt, denn weitere Fahrzeuge fangen Feuer und drohen zu explodieren. Ein Team von Wissenschaftlern arbeitet indes an der Erforschung einer gefährlichen Virusart. Als eine Angestellte ihr Kompetenzen überschreitet und daraufhin entlassen wird, setzt sie das Labor in Brand. Ein automatischer Lockdown verriegelt alle Türen und schließt die Einsatzkräfte ein.

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