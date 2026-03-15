9-1-1 Notruf L.A.
Folge 14: KILLERVIRUS
42 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Bei ihrem neuesten Einsatz muss die Feuerwehr einen brennenden Bus löschen, in dem sich noch Fahrgäste befinden. Die Zeit drängt, denn weitere Fahrzeuge fangen Feuer und drohen zu explodieren. Ein Team von Wissenschaftlern arbeitet indes an der Erforschung einer gefährlichen Virusart. Als eine Angestellte ihr Kompetenzen überschreitet und daraufhin entlassen wird, setzt sie das Labor in Brand. Ein automatischer Lockdown verriegelt alle Türen und schließt die Einsatzkräfte ein.
Alle Staffeln im Überblick
9-1-1 Notruf L.A.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6: 20th Century Fox International Television