Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien
2 StaffelnAb 16
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Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien
Voller Tatendrang und Abenteuerlust gehen fünf Goldsucher-Teams ans Werk. Die Aussicht auf reichlich Edelmetall lässt sie durch eiskalte Stromschnellen in Tasmanien tauchen, verlassene und instabile Bergwerksschächte in Victoria erkunden und mit schwerem Gerät in der Hitze North Queenslands ackern.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Bossanova Limited
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