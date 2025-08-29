Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub

Diebstahl & Abzocke: Wenn der hart erstparte Urlaub zum Albtraum wird

Kabel EinsFolge vom 29.08.2025
Diebstahl & Abzocke: Wenn der hart erstparte Urlaub zum Albtraum wird

Diebstahl & Abzocke: Wenn der hart erstparte Urlaub zum Albtraum wird

Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub

Folge vom 29.08.2025: Diebstahl & Abzocke: Wenn der hart erstparte Urlaub zum Albtraum wird

89 Min.Folge vom 29.08.2025Ab 6

Egal ob eine Familie im Italienurlaub beim Stromzähler abgezockt wird, feiernde Urlauber auf Mallorca die Handys gestohlen werden oder eine alleinerziehende Mutter mit kleiner Tochter einfach am Flughafen stehen gelassen wird: Peter Giesel und sein Team sind zur Stelle und gehen den Betrügern auf die Schliche.

