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Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er

Das Eulenhaus

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 3vom 23.06.2026
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Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er

Folge 3: Das Eulenhaus

89 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Kommissarin Gréco, Inspektor Beretta und Psychologin Rose Bellecour suchen eine Schönheitsklinik auf, in der ein junger Chirurg und wenig später auch der Leiter Professor Rivière ermordet aufgefunden werden. Welche Verbindung herrscht zwischen den beiden Opfern und welche perfiden Machenschaften spielten sich im Hintergrund der makellosen Fassade ab?

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