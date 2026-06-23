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Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er

Tod auf der Bühne

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 4vom 23.06.2026
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Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er

Folge 4: Tod auf der Bühne

92 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Während der Tour des Schlagerduos Nelly & Sky kommt ein Gitarrist durch einen manipulierten Scheinwerfer ums Leben. Kurz darauf wird klar, dass eigentlich Sänger Sky das Ziel ist, als ein weiterer Anschlag auf ihn verübt wird. Um ihn zu schützen, schleust Gréco Inspektor Beretta undercover als Musiker in die Band ein. Das Umfeld gerät zunehmend ins Visier der Ermittlungen, bis sich nach und nach ein gefährliches Geflecht aus Obsession, Verrat und verborgenen Motiven offenbart.

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