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Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er

Wenn die Mäuse tanzen

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 5vom 23.06.2026
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Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er

Folge 5: Wenn die Mäuse tanzen

89 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Im Schatten eines abgeschiedenen Luxusbordells eskaliert ein Mordfall zur politischen Intrige: Nach dem Mord an der Betreiberin stoßen Bellecour und Beretta inkognito auf ein Netz aus Geheimdienstmanipulation, Erpressung und falschen Identitäten - bis eine unerwartete Täterin die Wahrheit ans Licht bringt.

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