Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er
Folge 5: Wenn die Mäuse tanzen
89 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Im Schatten eines abgeschiedenen Luxusbordells eskaliert ein Mordfall zur politischen Intrige: Nach dem Mord an der Betreiberin stoßen Bellecour und Beretta inkognito auf ein Netz aus Geheimdienstmanipulation, Erpressung und falschen Identitäten - bis eine unerwartete Täterin die Wahrheit ans Licht bringt.
Alle Staffeln im Überblick
Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Mystery, Drama, Krimi
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: France TV Quadrans