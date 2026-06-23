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Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er

Mit einem Fingerschnippen

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 8vom 23.06.2026
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Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er

Folge 8: Mit einem Fingerschnippen

91 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Das Medium Frédéric Light begeistert sein Publikum mit der angeblichen Fähigkeit, mit Verstorbenen kommunizieren zu können. Als eine Zuschauerin nach einer Hypnosesitzung einen Mord begeht, deutet alles auf Manipulation im Verborgenen hin. Während Beretta der Sache auf den Grund geht, gerät Kommissarin Gréco immer mehr in den Bann des vermeintlichen Geisterbeschwörers ...

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