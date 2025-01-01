Agatha Christies Marple
4 StaffelnAb 12
4 StaffelnAb 12
Agatha Christies Marple
Die kluge und kultivierte Amateurdetektivin Jane Marple aus St. Mary Mead ermittelt gemeinsam mit ihren Freunden in geheimnisvollen und rätselhaften Mordfällen. Immer wieder stellt sie ihren äußerst scharfen Verstand unter Beweis und erhält dafür Bewunderung von der örtlichen Polizei. Grundlage der Geschichten sind die Romane von Agatha Christie, die zwischen 1930 und 1976 erschienen sind.
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Distribution Ltd.