Agentin mit Herz
4 StaffelnAb 12
4 StaffelnAb 12
Agentin mit Herz
Amanda King ist eine geschiedene Frau, für die ihre Kinder das Wichtigste sind. Durch Zufall kommt sie zu einem Nebenjob - als Agentin. Das erweist sich als so aufregend, dass sie es nicht mehr aufgeben will. Agenten-Partner Lee Stetson ist von Amanda alles andere als begeistert. Doch schließlich überzeugen ihn ihre ebenso unorthodoxen wie erfolgreichen Methoden. Natürlich darf ihre Familie von diesem Nebenjob nichts erfahren - und das sorgt für zusätzlichen Trouble.
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen