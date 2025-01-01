Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Die X-Akten: Hier werden Fälle gesammelt, in denen paranormale Phänomene eine Rolle spielen und die durch bekannte kriminalistische Vorgehensweisen nicht erklärt werden können. Die FBI-Agenten Fox Mulder und seine Kollegin Dana Scully werden mit der Aufgabe betraut, solche Fälle zu bearbeiten. Während die nüchterne Wissenschaftlerin Scully übernatürlichen Vorgängen mit viel Skepsis begegnet, ist sich Mulder sicher: Die Wahrheit ist irgendwo da draußen.
Akte X - Die unheimliche Fälle des FBI: Es gibt wohl kaum eine Serie, die das Fernsehen so sehr revolutioniert hat wie diese Mystery-Serie von Chris Carter mit David Duchovny und Gillian Anderson. Kult-Serien wie LOST, Breaking Bad, Stranger Things oder Fringe hätte es wohl nie gegeben, wenn die X-Akten niemals geöffnet worden wären. Jetzt kannst du ganze Folgen von Akte X als Stream auf Joyn anschauen.
Alles begann im Jahr 1992, als der TV-Produzent Chris Carter, inspiriert von Zeitungsberichten über angebliche UFO-Entführungen, eine Pilotfolge für eine neue Serie für den US-Sender FOX schrieb. Darin sollte es um die FBI-Agenten Fox Mulder und Dana Scully gehen, die unheimlichen Fällen und unerklärliche Phänomenen auf die Spur gehen.
Das geniale TV-Duo Mulder und Scully
Eine der Inspirationen für Akte X war die Mysteryserie Twin Peaks, in der ein gewissen David Duchovny als Transgender-FBI-Agent auftrat. Somit war er auch die logische Wahl für den FBI-Agenten Fox Mulder. Nicht weniger wichtiger war jedoch seine weibliche Partnerin Dana Scully, die an die Figur der Clarice Sterling in Das Schweigen der Lämmer angelehnt sein sollte. Obwohl der Sender eigentlich eine dralle Blondine für die Rolle der Scully wollte, setzte sich die damals gerade einmal 24-jährige Gillian Anderson beim Casting durch. Das sie mit dieser Rolle zahlreiche Preise gewann, darunter einen Emmy und einen Golden Globe, war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
In wiederkehrenden Nebenrollen sind vor der stellvertretende FBI-Chef Skinner, gespielt von Mitch Pileggi, der mysteriöse "Krebskandidat", verkörpert von William B. Davis sowie das Verschwörungstheoretiker-Trio Lone Gunmen in Erinnerung geblieben. Legendär ist auch die Titelmelodie von Mark Snow, die es sogar in mehreren Ländern in die Single Charts schaffte. In Deutschland war das Akte X-Thema mit der eindringlichen Pfeif-Melodie immerhin eine Woche lang auf Platz 8.
Angelehnt an Polizeiserien untersuchen Mulder und Scully in jeder Folge für gewöhnlich einen Fall aus den X-Akten. Gleichzeitig wird aber auch eine durchgehende Handlung erzählt, in der es um die geheime Regierungsverschwörung geht, welche die Existenz von Aliens zu verschleiern versucht. Dabei lebt die Serie von der Beziehung zwischen den beiden Agenten, wobei Scully stets als die Skeptikern auftritt, während Mulder derjenige ist, der stets auch an übernatürliche Erklärungen glaubt.
Namhafte Autoren
Neben Serienschöpfer Chris Carter wurde die Serie auch von Frank Spotnitz geprägt, der nach drei Staffeln als Autor auch zu einem der Produzenten befördert wurde. Legendär sind auch die Folgen, welche von dem Duo Glen Morgan und James Wong geschrieben wurden, das sie meist sehr skurrile, eher komödiantische Geschichten erzählten. Zum Reigen der Autoren gehörte auch ein gewisser Vince Gilligan. Dieser machte sich nach Akte X mit dem Serien-Phänomen Breaking Bad einen Namen. Zusätzlich gab es auch Episoden von namhaften Gast-Autoren wie Horror-Legende Stephen King oder Cyberpunk-Erfinder William Gibson.
Bei dem Erfolg der Serie, die wie wohl keine andere die Serienlandschaft der 90er Jahr prägte, war ein Film nur eine Frage der Zeit. Der Film mit dem englischen Untertitel "Fight the Future" spielt zwischen Staffel 5 und 6, erzählt aber eine eigenständige Geschichte. Nachdem David Duchovny nach dem Ende von Staffel 7 aus der Serie ausstieg, wurde mit Robert Patrick als Agent Doggett ein würdiger Ersatz gefunden. Mit Monica Reyes als Annabeth Gish wurde auch ein Ersatz für Gillian Anderson eingeführt, die eigentlich nach Staffel 8 aussteigen wollte, dann aber doch bis zum vorläufigen Ende der neunten Staffel dabei blieb.
Die X-Akten wieder geöffnet
Nach dem Ende der Serie gab es im Jahr 2008 noch einmal den Versuch, die Franchise mit einem zweiten Kinofilm wiederzubeleben. Obwohl David Duchovny und Gillian Anderson wieder dabei waren, konnte dieser aber an der Kinokasse nicht wirklich überzeugen. Trotzdem gab es immer wieder Gerüchte über einen dritten Film.
2015 war es dann aber soweit: Akte X kehrte zurück. Und zwar nicht als Film, sondern wieder als Serie und erneut mit David Duchovny und Gillian Anderson in ihren legendären Rollen als Mulder und Scully. Die zehnte Staffel umfasste sechs Folgen und Staffel 11 sogar zehn Episoden.
