Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Folge 1: Letzte Rettung: Magen-OP
43 Min.Folge vom 06.11.2019
Jörg aus Moers leidet unter enormer Fettleibigkeit. Mit seinem Körpergewicht von 215 kg kann er sich kaum noch bewegen - und so bleibt alles an seiner Freundin Nina hängen. Die junge Mutter ist vollkommen auf sich allein gestellt. Nun soll eine Magen-OP die Beziehung retten. Yvonne und Stephanie aus Hamburg-Eidelstedt verlassen ihre Wohnung kaum noch. Beide Schwestern sind extrem übergewichtig. Mutter Silvia ist bereits aus der gemeinsamen Wohnung geflüchtet. Rechte: Sat.1
