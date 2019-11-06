Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Alarm! Kilo & Schönheit
Folge 3: XXL-Dessous-Model
42 Min.Folge vom 06.11.2019
Die 34-jährige Nicole hat schon zahlreiche Diäten versucht, doch ihr Übergewicht ist krankheitsbedingt, und Nicole kommt nicht dagegen an. Die alleinerziehende Mutter lebt von Hartz IV, und die ständige Geldnot bringt sie auf die Idee, als XXL-Dessous-Model dick ins Geschäft einzusteigen. Ralf kann sich wegen seines extremen Übergewichtes nicht mal alleine die Füße waschen - das muss seine Mutter für ihn tun. Doch jetzt will er den Kampf gegen die Kilos aufnehmen. Rechte: Sat.1
