Alarm! Kilo & Schönheit
Folge vom 06.11.2019
Reporterin Nina Ludewig besucht Manuel Uribe Garza im Norden Mexikos. Der dickste Mann der Welt ist eine Sensation. Sein Höchstgewicht von etwa 592 kg brachte ihm einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde ein - und weltweiten Ruhm ... Die Eltern von Patrick haben ihren extrem dicken Sohn nie beim Abspecken unterstützt. Seine 55-jährige Mutter Monika behandelt ihn noch immer, als wäre er ein kleines Kind. Patricks Kummerspeck verwandelte sich über die Jahre in Fettleibigkeit ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Gesundheit
Altersfreigabe:
6