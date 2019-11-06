Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alarm! Kilo & Schönheit

Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Joyn Plus
Staffel 1 Folge 5

Staffel 1 Folge 5Jetzt ohne Werbung streamen

Alarm! Kilo & Schönheit

Folge 5: Staffel 1 Folge 5

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Silvia leidet an Angstattacken und kann das Haus nicht ohne ihren Sohn verlassen. Auch ihre beiden Kinder sind übergewichtig. Nun hat die Familie den Kilos den Kampf ansagt. Doch ohne fremde Hilfe scheinen die Berliner nicht aus ihrem Teufelskreis herauszukommen. Christa und ihre beiden Töchter haben sich mit ihrem Übergewicht arrangiert. Physiotherapeutin Nicole illustriert in drastischer Weise was passiert, wenn die drei ihre Ernährung nicht umstellen. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alarm! Kilo & Schönheit

Alarm! Kilo & Schönheit

Alle 1 Staffeln und Folgen