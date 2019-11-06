Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Alarm! Kilo & Schönheit
Folge 5: Staffel 1 Folge 5
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Silvia leidet an Angstattacken und kann das Haus nicht ohne ihren Sohn verlassen. Auch ihre beiden Kinder sind übergewichtig. Nun hat die Familie den Kilos den Kampf ansagt. Doch ohne fremde Hilfe scheinen die Berliner nicht aus ihrem Teufelskreis herauszukommen. Christa und ihre beiden Töchter haben sich mit ihrem Übergewicht arrangiert. Physiotherapeutin Nicole illustriert in drastischer Weise was passiert, wenn die drei ihre Ernährung nicht umstellen. Rechte: Sat.1
