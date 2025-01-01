Alias - Die Agentin
5 StaffelnAb 16
Alias - Die Agentin
Während Sydney Bristow offiziell bei einer Bank angestellt ist, arbeitet sie nebenbei als Agentin für SD-6, einer vermeintlichen geheimen Organisation der CIA. Als sie ihren Verlobten vor der Hochzeit in ihr Geheimnis einweiht, wird dieser kurz darauf ermordet. Sydney stellt geschockt fest: SD-6 ist keine Einheit der CIA, sondern ein weltweit operierendes Verbrecherkartell. Um deren Machenschaften ein Ende zu bereiten, lässt sie sich als Doppelagentin von der CIA rekrutieren ...
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH