Alien Encounters: Auf der Suche nach der Wahrheit
Gibt es wirklich Ufos und Aliens? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Aber viele Menschen sind fest davon überzeugt, dass Außerirdische tatsächlich existieren. Immer wieder sichten Augenzeugen in allen Teilen der Welt unerklärliche Phänomene und halten sie mit ihren Kameras fest. Sind auf diesen Videos fliegende Untertassen zu sehen oder Drohnen und Satelliten? Und was hat es mit einem Stück Metall auf sich, das in New Mexico entdeckt wurde? Stammt das Fundstück aus einer anderen Welt? Expert:innen trennen in dieser Serie Fakten von Fiktion. Die Fachleute stellen Recherchen an, werten mit wissenschaftlichen Methoden vermeintliche Beweisstücke aus und liefern aussagekräftige Antworten.
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
12
