Ein Mann, vier Ehefrauen, 18 Kinder: Das klingt verrückt, ist aber Realität bei den Browns. Doku-Serie über das turbulente Leben und den Alltagswahnsinn der Patchwork-Großfamilie.
Ein Mann, vier Frauen und 18 Kinder. Was für die meisten auf den ersten Blick unvorstellbar klingt, ist für die Browns aus der amerikanischen Reality-Serie Alle meine Frauen Wirklichkeit. Gemeinsam mit seinen vier Frauen Meri, Janelle, Christine und Robyn lebt Kody Brown in einer Patchwork-Familie der etwas anderen Art. Die fünf leben polygam und haben deshalb nicht nur mit jeder Menge Vorurteilen zu kämpfen, sondern müssen in ihrem Alltag auch allerlei Herausforderungen der anderen Art bewältigen.
Doch wie lebt eine Großfamilie dieser Art eigentlich? Wie bekommen sie ihren turbulenten Alltag in den Griff? Und wie ist die Beziehung der Familienmitglieder untereinander? In Alle meine Frauen zeigen die Browns sich von ihrer ganz persönlichen Seite und lassen die Zuschauer*innen an ihrem Familienwahnsinn teilhaben. Denn trotz der ungewöhnlichen Konstellation sind Eifersucht, Teenager-Dramen oder Geldsorgen auch in dieser Familie keine Seltenheit und bringen den ohnehin schon stressigen Alltag immer wieder gehörig durcheinander.
So will Christines Tochter beispielsweise ganz überstürzt ihren neuen Freund heiraten, was bei den anderen Familienmitgliedern auf Unmut stößt. Meri geht hinter dem Rücken ihres Mannes eine heimliche Online-Beziehung ein. Und als die Familie dann noch einen Umzug nach Las Vegas plant, ist das Chaos perfekt. Eines ist jedoch klar: Bei den Browns wird es garantiert nie langweilig.
Alle meine Frauen: Der Reality-Erfolg aus den USA
Als die Doku-Soap Alle meine Frauen 2010 das erste Mal über die amerikanischen Fernseh-Bildschirme lief, faszinierte die Familie Brown auf Anhieb Millionen Zuschauer*innen in den USA. Seit der ersten Ausstrahlung hat sich die Großfamilie eine enorme Fangemeinde aufgebaut, die den Alltagswahnsinn von Kody und dessen Frauen gespannt verfolgen und die "Schwester-Frauen" (so der Originaltitel: Sister Wives) zu wahren Reality-Stars machen.
