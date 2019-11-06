Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Alles außer Mord
Folge 10: Y.? 17
95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Uli Fichte freut sich auf einen bezahlten Ausflug nach London: Er soll im Auftrag eines Anwalts aus Hamburg ein Päckchen nach England schaffen. Leider wird Fichtes Auto samt Päckchen gestohlen. Ulis Beichte bei seinem Auftraggeber entfällt - der wird gerade mit einer Überdosis Kokain ins Krankenhaus gebracht. Bei der Suche nach einer Spur hat der Fichte erneut Pech: Der Wissenschaftler Giese, von dem er sich Aufschluss erhoffte, ist tot. Plötzlich steht Fichte unter Mordverdacht ... Rechte: ProSieben
