Alles außer Mord

Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Blackout



Folge 11: Blackout

92 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Hat die drogenabhängige Sarah ihren Freund Jens Fuhrmann umgebracht? Aufgrund des Schocks kann sich das Mädchen an nichts erinnern. Uli Fichte soll im Auftrag von Dr. Tamm Licht in den mysteriösen Fall bringen. Er verliebt sich prompt in seine Klientin, doch Sarah hat ganz andere Sorgen: Neben dem Mordverdacht kriegt sie es auch noch Probleme mit Drogendealer Eric. Der glaubt, Sarah sei nach Fuhrmanns Tod im Besitz des Geldes, das der für Eric deponiert hatte ... Rechte: ProSieben

