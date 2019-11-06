Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles außer Mord

Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Hals über Kopf

Alles außer Mord

Folge 12: Hals über Kopf

94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Was sich für Privatdetektiv Uli Fichte anfangs wie ein gut bezahlter Routinejob anhört, erweist sich bald als Spiel mit dem Feuer: Er soll für den Nachtclubchef Nicolay das Vorleben von dessen Geliebter Miriam recherchieren. Dabei entdeckt Fichte nicht nur, dass Miriam in Liebes- und Geschäftsdingen ein doppeltes Spiel spielt - auch Nicolay selbst ist in Dollar-Schiebereien verwickelt. Schneller als geahnt steckt Fichte mitten in den Aktivitäten der Ostmafia ...

