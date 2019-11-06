Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Alles außer Mord
Folge 12: Hals über Kopf
94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Was sich für Privatdetektiv Uli Fichte anfangs wie ein gut bezahlter Routinejob anhört, erweist sich bald als Spiel mit dem Feuer: Er soll für den Nachtclubchef Nicolay das Vorleben von dessen Geliebter Miriam recherchieren. Dabei entdeckt Fichte nicht nur, dass Miriam in Liebes- und Geschäftsdingen ein doppeltes Spiel spielt - auch Nicolay selbst ist in Dollar-Schiebereien verwickelt. Schneller als geahnt steckt Fichte mitten in den Aktivitäten der Ostmafia ... Rechte: ProSieben
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12