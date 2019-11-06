Staffel 1Folge 14vom 06.11.2019
Alles außer Mord
Folge 14: Blondes Gift
95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Hamburger Geschäftsmann erteilt dem chaotischen Privatdetektiv Uli Fichte den Auftrag, den Verlobten seiner Tochter Valerie zu beschatten. Doch kurz darauf wird der Verlobte tot aufgefunden - Valerie gerät unter Mordverdacht. Uli ist von ihrer Unschuld überzeugt und stößt bei seinen Ermittlungen auf eine ungewöhnliche Zeitungsannonce. Zusammen mit seinem Freund, dem Psychoanalytiker Dr. Frieder Tamm, kommt Uli einem zwielichtigen Tanzschulen-Besitzer auf die Spur. Rechte: ProSieben
