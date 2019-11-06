Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles außer Mord

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Wer Gewalt sät ...

Alles außer Mord

Folge 3: Wer Gewalt sät ...

98 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ruth Selbach wird von ihrem Mann Manfred misshandelt. Verzweifelt wendet sie sich an Frieder Tamm, ihren Psychoanalytiker. Sein Versuch, Ruth zu helfen, endet in einer Schlägerei mit Manfred Selbach - Frieder bittet Uli Fichte um Unterstützung, der Ruth in einem privaten Frauenhaus unterbringt. In der Aufregung hat Uli jedoch den Zettel mit der Adresse der Zufluchtsstätte verloren, vermutlich in der Wohnung der Selbachs. Er fährt zurück - und findet den Hausherren ermordet ...

