Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Folge 4: Der Name der Nelke
92 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Privatdetektiv Uli Fichte hat nichts als Ärger mit seinem Vater Wilhelm: Diesmal steht er vor dem Gefängnis - er will seinen Senior abholen, der heute entlassen wird. Doch völlig unerwartet steigt Wilhelm Fichte in den Wagen eines Unbekannten. Als Uli nach Hause kommt, findet er zu seiner Überraschung den Vater im Wohnzimmer vor - zu sagen haben sich die beiden nicht viel. Was Uli nicht weiß: Sein Vater plant, in der Villa des Filmregisseurs Mehring einzubrechen ... Rechte: ProSieben
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12