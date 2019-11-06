Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alles außer Mord

Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Joyn Plus
Das Kuckucksei

Das KuckuckseiJetzt ohne Werbung streamen

Alles außer Mord

Folge 7: Das Kuckucksei

93 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Topmodel Laura Briest fühlt sich von ihrer Mutter Cleo und ihrem Manager Jo Möller eingeengt. Als sie herausfindet, dass ihre Mutter ihr nie die Wahrheit über ihren Vater erzählt hat, lehnt sich Laura endlich auf. Sie beauftragt Uli Fichte, den totgeglaubten Vater aufzuspüren. Schnell hat Fichte den Gesuchten, Ex-Callboy und Travestiekünstler Münch, ausfindig gemacht, doch der wird kurz darauf von einem Auto überfahren. War es wirklich ein Unfall ... Rechte: ProSieben

Alle Staffeln im Überblick

Alles außer Mord

Alles außer Mord

Alle 1 Staffeln und Folgen