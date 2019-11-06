Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Alles außer Mord
Folge 7: Das Kuckucksei
93 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Topmodel Laura Briest fühlt sich von ihrer Mutter Cleo und ihrem Manager Jo Möller eingeengt. Als sie herausfindet, dass ihre Mutter ihr nie die Wahrheit über ihren Vater erzählt hat, lehnt sich Laura endlich auf. Sie beauftragt Uli Fichte, den totgeglaubten Vater aufzuspüren. Schnell hat Fichte den Gesuchten, Ex-Callboy und Travestiekünstler Münch, ausfindig gemacht, doch der wird kurz darauf von einem Auto überfahren. War es wirklich ein Unfall ... Rechte: ProSieben
