Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Alles außer Mord
Folge 8: Blutiger Ernst
91 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Um seinen 17-jährigen Sohn Wolf bewachen zu lassen, engagiert Unternehmer Theo Danner Uli Fichte, der feststellt, dass Wolf ein ausgekochtes Früchtchen ist. Eines Tages beobachtet er, wie der Junge mit seiner Freundin Tessa in die Firmengarage seines Vaters fährt. Kurz darauf rennt Wolf in Panik aus der Garage und behauptet, Tessa sei ermordet worden. Als Fichte den angeblichen Tatort besichtigt, ist von einer Leiche nichts zu sehen. Tessa allerdings ist spurlos verschwunden ... Rechte: ProSieben
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12