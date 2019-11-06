Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Alles außer Mord
Folge 9: Wahnsinn mit Methode
95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als der berüchtigte Frauenmörder Holger Weil mit aufgeschnittenen Pulsadern in seiner Zelle in letzter Minute gefunden wird, glaubt alle Welt an einen Suizid-Versuch. Nur der Psychologe Dr. Frieder Tamm, der den Verbrecher als Patienten kennt, zweifelt an dieser These. Er alarmiert Uli Fichte, aber als der in der Klinik eintrifft, ist Holger Weil längst geflüchtet. Neben Fichte verfolgt noch einer den Mörder - Kurt Böttcher, der Bruder des Mordopfers ... Rechte: ProSieben
