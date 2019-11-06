Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles außer Mord

Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Wahnsinn mit Methode

Alles außer Mord

Folge 9: Wahnsinn mit Methode

95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als der berüchtigte Frauenmörder Holger Weil mit aufgeschnittenen Pulsadern in seiner Zelle in letzter Minute gefunden wird, glaubt alle Welt an einen Suizid-Versuch. Nur der Psychologe Dr. Frieder Tamm, der den Verbrecher als Patienten kennt, zweifelt an dieser These. Er alarmiert Uli Fichte, aber als der in der Klinik eintrifft, ist Holger Weil längst geflüchtet. Neben Fichte verfolgt noch einer den Mörder - Kurt Böttcher, der Bruder des Mordopfers ... Rechte: ProSieben

